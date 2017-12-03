Somali'de askeri konvoya saldırı: 3 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali'de Eş-Şebab güçlerinin askeri konvoya düzenlediği saldırıda üst düzey bir komutan ve iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.



Bir askeri yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Orta Şabel bölgesinde askeri konvoya Eş-Şebab militanlarınca saldırı düzenlendiğini belirtti.



Yetkili, Balad bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda, iki askerin ve üst düzey bir komutanın öldüğünü açıkladı.

Balad sakinlerinden Ahmed Muhammed Hasan, saldırı sonrasında en az 20 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Öte yandan, Eş-Şebab saldırının sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu.



Somali ordusu, geçen hafta, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı düzenlediği operasyonda, uzun süredir örgüt kontrolündeki Baladul Amin kasabasının geri aldığını açıklamıştı.

