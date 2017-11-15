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Somali'de bir bakan daha istifa etti

- İnsani Yardım ve Afet Yönetimi Bakanı Kasım, kişisel sebeplerle görevinden istifa ettiğini açıkladı

Somali'de bir bakan daha istifa etti

MOGADİŞU (AA) - Somali'de İnsani Yardım ve Afet Yönetimi Bakanı Maryan Kasım istifa etti.

Kasım, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sebepler dolayısıyla görevinden istifa ettiğini belirtti.

2012'den bu yana çeşitli bakanlıklarda görev yapan Kasım, mart ayında Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri tarafından İnsani Yardım ve Afet Yönetimini bakanlığına getirilmişti.

Ekim ayında da Savunma Bakanı Abdurreşid Abdullah Muhammed ile Silahlı Kuvvetler Komutanı Ahmed Cemali Cidi, kişisel sebeplerle görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
IstifaSomali
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