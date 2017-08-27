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Somali'de bombalı saldırı: 3 yaralı

- Başkent Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı

Somali'de bombalı saldırı: 3 yaralı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Uluslararası Mogadişu Havalimanı'nı birbirine bağlayan ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Mekke-i Mükerreme Caddesi'nde park halindeki bombalı bir araç infilak ettirildi.

Patlamada 3 kişinin yaralandığı, çevredeki bina ve dükkanlarda hasar meydana geldiği belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.


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Anahtar Kelimeler:
MogadişuSaldırıSomali'
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