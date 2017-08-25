Somali'de çiftliğe saldırı: 10 ölü

ABUJA (AA) - Somali'de bir çiftliğe düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Lower Shabelle Bölgesi Komiser Yardımcısı Ali Nur Muhammed, yaptığı açıklamada, Barire Bölgesi'ndeki çiftliğe kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerden birisinin çocuk, birisinin de kadın olduğunu dile getiren Muhammed, saldırıyı "gerçek bir soykırım" olarak niteledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayın ardından bölgede askeri operasyonlar yürüten ABD Afrika Komutanlığı Merkezinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.