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Somali'de eğitim gören askerler mezun oldu

- Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında eğitim gören Somalili askerler mezun oldu

Somali'de eğitim gören askerler mezun oldu

ANKARA (AA) - Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında eğitim gören Somalili askerler mezun oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında eğitim gören birinci dönem Somali Piyade Bölüğü için 23 Aralık'ta tören düzenlendi.

Törene, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Somali Savunma Bakanı Muhammed Mursel Abdurrahman, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somalili askeri yetkililer ile yabancı diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.

Törenin ardından ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında, Türkiye tarafından Somali'ye hibe edilen silahlardan oluşan sergi gezildi.

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Birinci Dönem Somali Piyade BölüğüSomali Türk Görev Kuvveti KomutanlığıTürk Silahlı Kuvvetleri
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