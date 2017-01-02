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Somali'de havalimanı yakınındaki patlama

- Dışişleri Bakanlığı, Somali'de barış ve istikrarın tesisi yönünde önemli adımların atılmakta olduğu bir dönemde gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle kınadı

Somali'de havalimanı yakınındaki patlama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından, Somali'de havalimanı yakınındaki patlamaya ilişkin, "Somali'de barış ve istikrarın tesisi yönünde önemli adımların atılmakta olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu Havalimanı'nın girişindeki kontrol noktasına bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğunun üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, Somali'de barış ve istikrarın tesisi yönünde önemli adımların atılmakta olduğu bir dönemde gerçekleştirilen menfur terör saldırısının şiddetle lanetlendiği belirtildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörizmle mücadelede, dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine desteğini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da uluslararası havalimanı yakınındaki bir güvenlik noktasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan polis yetkilisi, havalimanı yakınlarındaki güvenlik noktasında arama sırasında bir aracın infilak ettiğini belirtmişti.

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Dışişleri BakanlığıMogadişu HavalimanıSomaliTerör Saldırısı
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