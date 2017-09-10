Somali'de intihar saldırısı: 2 ölü, 15 yaralı

MOGADİŞU (AA) - Somali'de restoranda düzenlenen intihar saldırısında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Hiran Valisi Ömer Adan, yaptığı açıklamada, Hiran ilinin Beledveyne ilçesindeki işlek bir restoranda, bir kişinin üzerindeki bomba yüklüğü düzeneği patlatması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

Adan, yaralılar arasında çok sayıda sivilin yanı sıra 3 yerel gazetecinin de bulunduğunu belirtti.

Saldırının sorumluluğunu, Somali'nin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde tutan terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Etiyopya sınırı yakınlarında bulunan Beledveyne ilçesi, ülkenin kuzey ve güneyini birbirine bağlayan ana arter üzerinde bulunuyor.

Öte yandan, ülkenin Baydabo şehrinde cuma günü gerçekleştirilen intihar eyleminde yine bir restoran hedef alınmış ve 4 kişi yaşamını yitirmişti.