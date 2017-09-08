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Somali'de intihar saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı

MOGADİŞU (AA) - Somali'de bir restoranda düzenlenen intihar saldırısında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Polis Memuru Ahmet İsak, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Baydabo şehrinde bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı...

Somali'de intihar saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı

MOGADİŞU (AA) - Somali'de bir restoranda düzenlenen intihar saldırısında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Polis Memuru Ahmet İsak, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Baydabo şehrinde bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü söyledi.

Kalabalık olan restorana müşteri gibi giren saldırganın o sırada yemek yiyen bir grubu hedef aldığını kaydeden İsak, patlamada 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Öte yandan saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Somali'nin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduran, yönetim karşıtı Eş-Şebab örgütü, ülkedeki şiddet eylemlerinden sorumlu tutuluyor.

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PatlamaSomaliTürkiye
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