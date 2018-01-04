Somali'de kısmi kabine revizyonu

MOGADİŞU (AA) - Somali hükümet kabinesinde dışişleri, içişleri, sanayi ve ticaret bakanlıklarında değişikliğe gidildiği bildirildi.

Başbakan Hasan Ali Hayri, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet programlarının daha aktif hale getirilmesi amacıyla dışişleri, içişleri, sanayi ve ticaret bakanlıklarında görev değişikliği yapıldığını belirtti.

Söz konusu revizyona göre, Dışişleri Bakanlığı'na Yusuf Cerad Ömer'in yerine Ahmed Abdi Avd, İçişleri Bakanlığına Abdi Farah Said'in yerine Abdi Muhammed Sabriye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına ise Hadra Muhammed Cemali'nin yerine Muhammed Abdi Merayi'nin getirildiği ifade edildi.

Somalili milletvekilleri, geçen mart ayında oluşturulan hükümetin bazı dosyalarda görevini tam olarak yerine getirmediğine ilişkin suçlamalarda bulunmuştu.