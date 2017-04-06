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Somali'de mayınlı saldırı

- Aşağı Şabel ilinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 19 kişi öldü

Somali'de mayınlı saldırı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin güneyindeki Aşağı Şabel ilinde yola döşenen mayının bir otobüsün geçişi sırasında patlaması sonucu 19 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ağaşı Şabel İl Başkanı İbrahim Adem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yola döşenen mayının, Merka kentine giden bir otobüsün geçişi sırasında patlaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Adem, patlamada yaralananların en yakın sağlık merkezlerine kaldırıldığını aktardı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Ülkedeki şiddet eylemleri, rehin alma ve suikastlardan sorumlu tutulan terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının arkasında olabileceği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
MayınSomaliŞebab
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