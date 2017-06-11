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Somali'de Şebab ile mücadele

- Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Orta Cuba vilayetinde, Şebab'a yönelik geniş çaplı operasyon başlatılması talimatı verdi

Somali'de Şebab ile mücadele

MOGADİŞU (AA) - Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, ülkenin güneyindeki Orta Cuba vilayetinde terör örgütü Şebab'a yönelik geniş çaplı operasyon başlatılması talimatı verdiği bildirildi.

Fermacu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçildiği tarihten bu yana ülke güvenliğine öncelik verdiğini belirtti.

ABD'nin Şebab hedeflerine düzenlediği saldırının da bu konuda yürütülen çabaların bir yansıması olduğunu ifade eden Fermacu, söz konusu saldırının, örgütün sivillere yönelik oluşturduğu tehdidi azaltacağını ve güvenliği artıracağını vurguladı.

Orta Cuba vilayetinde Şebab'a yönelik geniş çaplı operasyon başlatılması talimatı veren Fermacu, başlatılacak operasyon öncesinde örgüt mensuplarına silah bırakma ve barıştan yana tavır alma çağrısı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Modagişu'nun yaklaşık 300 kilometre güneybatısında Şebab unsurlarının hedef alındığı duyurulmuştu.

Şebab, Orta Cuba vilayetinin tamamını kontrolü altında bulunduruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Orta CubaSomaliŞebab
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