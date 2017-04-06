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Somali'de Şebab örgütü ile mücadele

- Somali Cumhurbaşkanı Farmacu: "Şebab'a karşı yürütülen savaşı kazanacağız"

Somali'de Şebab örgütü ile mücadele

MOGADİŞU (AA) - Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmacu, terör örgütü Eş-Şebab'la mücadelede ciddi bir savaş verileceği taahhüdünde bulundu.

Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Farmacu, ülkenin güvenliğini tehdit eden örgüte karşı gerçek ve zor bir savaş verildiğini ifade ederek, "Şebab'a karşı yürütülen savaşı kazanacağız." dedi.

Ülkedeki genel güvenlik durumuna işaret eden Farmacu, "Terörle mücadelede, güvenlik aklı ve uyanıklık gerekiyor. Ülke topraklarındaki terör örgütlerine son verilmeli." diye konuştu.

Farmacu, Eş-Şebab militanlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak, böyle bir durumda hükümet affından yararlanabilecekleri sözü verdi.

Somali'de birkaç gün önce orduda üst düzey yetkililere görev değişikliği yapılmıştı. Silahlı kuvvetler komutanı, ortak operasyonlar başkanı ve polis teşkilatı komutanını kapsayan yeni görevlendirmeler çerçevesinde Somali'nin eski Ankara Büyükelçisi Muhammed Abdullah Senbeluleşi'nin İstihbarat Birimi Başkanlığı görevine getirildiği belirtilmişti.

Uzmanlar, söz konusu görev değişimlerinin, terör örgütlerine yönelik başlatılacak mücadelenin hazırlıkları mesabesinde olduğunu ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıFarmacuSomaliŞebab
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