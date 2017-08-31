Somali'de Türk usulü kurban pazarlığı

SOMALİ (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri ile Somali'deki hayvan sahibi arasında Türkiye'de kurbanlık alımlarında yapılan pazarlık yöntemi yaşandı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllülerinin Kurban Bayramı dolayısıyla üç kıtada yürüttükleri çalışma sürüyor. Gönüllü ekipler, 33 ülkede, derneğe bağışlanan kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Organizasyon kapsamında Somali'nin Somaliland özerk bölgesinde çalışan gönüllüler, Hargeisa ve Borama şehirlerinde kurbanlıkların seçimi, kesimi ve dağıtımı yapılacak bölgelerin tespiti için hazırlıklarını tamamladı.

Kurbanlık alımı sırasında Türkiye'de görülen sıkı pazarlık yöntemi Somali'de de yaşandı.

Cansuyu Somaliland Yardım Koordinatörü Murat Sali ile gönüllü Sadullah Kabakçı'nın hayvan alımı sırasında hayvan sahibi ile Türk usulü sıkı pazarlığı dikkati çekti. Sali'nin yaptığı pazarlıkta zor anlar yaşayan, hatta bir ara pazarlığı bırakan hayvan sahibini Kabakçı ikna ederek fiyatta anlaşma sağladı.

Sali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Kurban pazarlığında Türkiye'yi aratmayan güzel bir ortam oluştuğunu ifade eden Sali, "Türk usulü pazarlığı Afrika pazarlarına taşıdık, çok şaşırdılar. Türkiye pazarlarında gördüğümüz görüntüleri Afrika'da gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Dernek tarafından Somaliland'de 100 büyükbaş kurban kesilecek.

