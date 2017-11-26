Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Somali'de yeni Savunma Bakanı

- Somali Başbakanı Hayri, Savunma Bakanlığından istifa eden Muhammed yerine Abdurrahman'ı atadı, Din İşleri Bakanı Ali'nin görevine ise son verdi

Somali'de yeni Savunma Bakanı

MOGADİŞU (AA) - Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Abdurreşid Abdullah Muhammed yerine Muhammed Mursel Abdurrahman'ı atadı.

Başbakanlıktan çıkan kararnameye göre, Başbakan Ali Hayri, ekim ayında istifa eden Abdurreşid Abdullah Muhammed yerine Eski Somali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Mursel Abdurrahman'ı Savunma Bakanı olarak tayin etti.

Öte yandan Başbakan, Din İşleri Bakanı İman Abdullah Ali'nin görevine son verirken, yerine atanan kişi açıklanmadı.

Ali'nin görevinden azledilme sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Ekim ayında da Savunma Bakanı Abdurreşid Abdullah Muhammed ile Silahlı Kuvvetler Komutanı Ahmed Cemali Cidi, kişisel sebeplerle görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Söz konusu istifaların nedenine ilişkin bilgi verilmezken bazı medya organlarında, istifaların, ikilinin çok sayıdaki güvenlik dosyasında görüş ayrılığı yaşamasından kaynaklandığı aktarıldı. Ayrıca hükümetin söz konusu bakan ile komutanın görevine son vermesinin beklenildiği ancak eski bakan ile komutanın daha önce istifasını sunduğu ifade edilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MogadişuSavunma BakanıSomali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5