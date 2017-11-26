Somali'de yeni Savunma Bakanı

MOGADİŞU (AA) - Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Abdurreşid Abdullah Muhammed yerine Muhammed Mursel Abdurrahman'ı atadı.

Başbakanlıktan çıkan kararnameye göre, Başbakan Ali Hayri, ekim ayında istifa eden Abdurreşid Abdullah Muhammed yerine Eski Somali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Mursel Abdurrahman'ı Savunma Bakanı olarak tayin etti.

Öte yandan Başbakan, Din İşleri Bakanı İman Abdullah Ali'nin görevine son verirken, yerine atanan kişi açıklanmadı.

Ali'nin görevinden azledilme sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Ekim ayında da Savunma Bakanı Abdurreşid Abdullah Muhammed ile Silahlı Kuvvetler Komutanı Ahmed Cemali Cidi, kişisel sebeplerle görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Söz konusu istifaların nedenine ilişkin bilgi verilmezken bazı medya organlarında, istifaların, ikilinin çok sayıdaki güvenlik dosyasında görüş ayrılığı yaşamasından kaynaklandığı aktarıldı. Ayrıca hükümetin söz konusu bakan ile komutanın görevine son vermesinin beklenildiği ancak eski bakan ile komutanın daha önce istifasını sunduğu ifade edilmişti.