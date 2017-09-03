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Somali'deki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı

SOMALİ (AA) - Afrika ülkesi Somali'de, Türk hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıkların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekipleri gözetiminde kesilen 101 büyükbaş kurbanın eti,...

Somali'deki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı

SOMALİ (AA) - Afrika ülkesi Somali'de, Türk hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıkların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekipleri gözetiminde kesilen 101 büyükbaş kurbanın eti, Somali'ye bağlı özerk bir bölge olan Somaliland'ın Borama kentinde yoksullara ulaştırıldı.

Cansuyu Somaliland Yardım Koordinatörü Murat Sali, derneklerinin yalnızca kurban eti dağıtmadığını, Afrika'da su kuyuları açtığını, yetimlere yardım ettiğini ve ramazan ayında kumanya yardımı yaptığını anlattı.

Bu yılki kurban organizasyonu kapsamında 101 büyükbaş hayvan kesildiğini dile getiren Sali, "Somaliland'daki ihtiyaç sahiplerine hayırsever kardeşlerimizin emanetlerini getirdik. Bu emanetlerin burada İslami usullere uygun bir şekilde kesimini yapıp, dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıSomaliSomaliland
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