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Somali'deki olaylar

- Terör örgütü Eş-Şebab'dan ayrılan Ebu Mansur, hükümet ile müzakerelerin ardından teslim oldu

Somali'deki olaylar

MOGADİŞU (AA) - Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'dan ayrılan Şeyh Muhtar Rubu Ebu Mansur'un hükümet ile uzun süren müzakerelerin ardından teslim olduğu bildirildi.

Somali Güneybatı Yönetimi sözcüsü Nureddin Yusuf Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beraberindeki yaklaşık 400 kişi ile Eş-Şebab'dan ayrılan örgütün üst düzey yetkilisi Ebu Mansur'un, hükümet ile aylardır süren müzakerelerin ardından teslim olduğunu belirtti.

Ebu Mansur'un, hükümet güçlerinin kontrolü altındaki Bakul şehrine gelerek teslim olduğunu söyleyen Muhammed, örgüt yetkilisinin burada yerel yönetim ile görüşmelerinin ardından başkent Mogadişu'ya nakledileceğini kaydetti.

Muhammed, Ebu Mansur'un Mogadişu'da diğer örgüt üyelerinin de teslim olmasını sağlamak amacıyla hükümet ile görüşmeler yapacağını ifade etti.

Ebu Mansur'la birlikte örgütten ayrılan yaklaşık 400 kişi hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Eş-Şebab'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Mansur, geçen aylarda beraberindeki 400 kişi ile örgütten ayrılarak, hükümet ile müzakerelere başlamış, örgütün müzakereleri öğrenmesinin ardından militanlar pek çok saldırı ve suikast düzenlemişti.

Ebu Mansur'un beraberindekiler ile Eş-Şebab militanları arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmış, ABD, Ebu Mansur'un isminin terör suçuyla arananlar listesinden silindiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebu MansurEş-ŞebabSomali
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