Somali'deki şiddet olayları

MOGADİŞU (AA) - Somali’de güvenlik güçleri ile terör örgütü Eş-Şebab arasında çıkan çatışmada bir asker ile 3 militanın hayatını kaybettiği bildirildi.



Aşağı Shabelle bölgesine bağlı Afgoye ili Kaymakamı İbrahim Adem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şebab militanlarının saldırısı üzerine, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) destekli güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada bir asker ile 3 militanın öldüğünü ifade etti.



Adem, güvenlik güçlerinin, militanların askeri karargahı hedef alan saldırısını püskürttüğünü söyledi.





