Somali'den tutuklu takası anlaşması

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin, Hindistan ve Seyşeller ile tutuklu takası için anlaşma yaptığı bildirildi.

Somali Dışişleri Bakanı Yusuf Cerad Ömer, ülkenin resmi ajansı SONNA'da yer alan açıklamasında hükümetin, Hindistan ve Seyşeller ile tutuklu takası anlaşması imzaladığını belirtti.

Hükümetin, yurtdışındaki Somalili tutukluların serbest bırakılması amacıyla bir strateji belirlediğini ifade eden Ömer, anlaşmanın Somalili tutukluların serbest kalmasına karşılık, korsanlık suçundan yakalanan 118 yabancı tutuklunun salıverilmesini kapsadığını kaydetti.

Serbest bırakılacak Somalili sayısına ilişkin bilgi vermeyen Ömer, Libya'da ve Yemen'deki tutukluların da çok zor şartlar altında bulunduğunu, hükümetin tüm tutuklu vatandaşların insani durumlarını iyileştirmek için çaba sarf ettiğini aktardı.

Somali hükümeti, son zamanlarda dünyanın çeşitli ülkelerinde tutuklu bulunan vatandaşlarını geri almak için çalışmalar yapıyor. Etiyopya ile geçen hafta imzalanan anlaşma gereği bu ülkede tutuklu bulunan 114 Somalili ülkesine dönmüştü.