Somalili mühendisler modern tarımı Türkiye'de öğreniyor

ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Somali'den gelen ziraat mühendisleri, Şanlıurfa'daki GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) bünyesinde modern tarım tekniklerini öğreniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle, modern tarım tekniklerinin uygulanması ve tarımsal verimin artırılması amacıyla 12 Somalili ziraat mühendisi Türkiye'ye getirildi.

İki gruba ayrılan mühendislerin bir kısmı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde, diğer kısmı da Şanlıurfa'daki GAPTAEM'de modern tarım teknikleri konularında eğitim almaya başladı.

GAPTAEM'de bir ay boyunca teorik eğitim alan 6 mühendis, uygulamalı eğitimlerini de Harran Ovası'ndaki Talat Demirören Araştırma İstasyonunda gördü.

Burada pamuktan susama, buğdaydan mısıra birçok tarım ürününün ekimi, topraktaki gelişim, gübre ve su ihtiyaçları hakkında bilgi edinen Somalili mühendisler, aldıkları bilgileri ülkelerinde hem uygulayacak hem de öğrenci ve çiftçilere aktaracak.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali'de tarım alanlarının fazla olduğunu ancak modern tarım tekniklerini uygulayacak personelin bulunmadığını söyledi.

Misafir ettikleri 6 mühendise teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini anlatan Çetiner, "Eğitimin ilk haftasında buğday, arpa gibi serin iklim tahıllarını öğrendiler. Hem arazi şartlarında hem laboratuvar şartlarında kalite analizlerinden, arazideki ıslah çalışmalarına kadar birçok bilgiyle yetiştirildiler. Daha sonra da sıcak iklim bitkileri pamuk, mısır, susam, soya fasulyesi gibi endüstri, yağ bitkileri hakkında eğitim aldılar." dedi.

- "Somali'nin 22 yıl sonraki ilk mühendisleri"



Bir ay eğitimin tam anlamıyla yeterli olmadığını, konuklarını yine Şanlıurfa'da misafir etmek istediklerini belirten Çetiner, Somalili mühendislerin ekim-kasım aylarında ağırlanmaları durumunda ektikleri pamuğu hasat edilirken görebileceklerini dile getirdi.



Çetiner, Somali'de ziraat mühendisi yetiştirilmesi konusunda da büyük eksiklikler bulunduğunu anlatarak, "Bize gelen arkadaşlarımız Somali'nin 22 yıl sonra mezun olan ilk ziraat mühendisleri. Bu nedenle Somali tarımı çok geri durumda, özellikle buğday, mısır gibi önemli gıda ürünleri yetiştirilemez durumdaymış. Burada bizim öğrettiğimiz modern tarım teknikleri, mekanizasyon, tarım analizleri, ekim dikim teknikleri ülkelerine döndüklerinde kendileri için bir örnek, rehber oluşturacak ve kendilerini yetiştirmiş olacaklar." diye konuştu.

- Aldıkları bilgileri öğrencileriyle paylaşacaklar

Somalili mühendislerden Omar Abdullah Askeran, ülkelerinde tarım alanı ve suyun fazla olduğunu ancak modern tarım yapamadıklarını belirtti.

Ülkelerinde tarımı geliştirmek amacıyla Türkiye'ye gelerek eğitim aldıklarını ifade eden Askeran, şöyle konuştu:

"Burada buğday, pamuk, nohut, mercimek gibi ürünlerin nasıl üretilmesi gerektiği konusunda faydalı bilgiler aldık. Ülkemizde iki nehir ve çok güneş var ama tarlayı hazırlamayı ve ekim makinelerini kullanmayı bilmiyoruz. Sadece elimizi kullanıyoruz. Burada tohumun nasıl ekildiğini, bitkilerden nasıl yüksek faydalar alındığını öğrendik. Biz buradan ülkemize dönünce aldığımız eğitimi öğrencilerimize de anlatacağız. Aldığımız görüntüleri öğrencilerimize göstereceğiz. Ülkemizde mısır, susam ve biraz da meyve yetiştiriyoruz. Pamuğu biliyorduk ama eski yöntemlerle üretiyorduk. Şimdi burada daha modern yöntemlerle tarımı öğreniyoruz."

Osman Yasir ise ülkesinde bir lisede müdürlük yaptığını, burada edindiği bilgileri öğrencileriyle paylaşacağını dile getirdi.

Ülkesinde tarım araçlarının bulunmaması nedeniyle fazla verim alamadıklarını aktaran Yasir, "Bu yüzden burada modern tarım tekniklerini öğreniyorum. Burada öğrendiğimiz her şeyi ülkemizde hem çiftçilerimize hem de öğrencilerime anlatacağım." dedi.