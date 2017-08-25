Somalili yetimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ/CEYHUN DOĞAN - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir yetimhanede kalan çocuklar, Türkiye'den gelen gönüllü öğrencilerin dağıttığı hediyeler sayesinde bayram öncesinde büyük mutluluk yaşadı. Sevinçleri yüzlerine yansıyan yetimler, Rabia işareti yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) iş birliğinde gerçekleştirilen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Somali'ye gelen gönüllü elçiler, başkent Mogadişu'da yetim çocuklarla bir araya geldi.

TİKA tarafından tadilat ve donanımı yapılan Sokak Çocukları Yetimhanesini ziyaret eden gönüllü elçiler, yaklaşık 120 yetime kalem, defter, boyama seti, tenis topu, badminton seti, raket, uçurtma ve şekerleme dağıttı.

Türkiye'den gelen hediyelerle mutlu olan ve Rabia işareti yapan yetimler, "Recep Tayyip Erdoğan" diye tezahürat yaptı.

Sevinçleri yüzlerine yansıyan Somalili çocuklar, hediyeler için "Recep Amca" diye söz ettikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

15 Temmuz şehitlerinden Abdullah Tayyip Olçok'un isminin verildiği yetimhanedeki parkta çocuklarla oyunlar oynayan TİKA'nın gönül elçileri, yetimhaneye kurban bağışında da bulundu.

Yetimhanede kalan çocuklardan Abdurrahman Muhammed Abdulkadir, "Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Teşekkürler Türkiye.” ifadelerini kullandı.

Yetimlerden Velid Abdullah da "Recep Amca, seni çok seviyoruz ve teşekkür ediyoruz. Türkiye çok seviyoruz. Teşekkürler Türkiye." diye konuştu.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program çerçevesinde küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderildi.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunacak.