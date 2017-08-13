Somali'nin çocuk felci salgınından arındırılması

MOGADİŞU (AA) - Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülkesinin çocuk felci salgınından arındırılmasının ardından sağlık alanında büyük bir başarı gösterdiklerini belirtti.

Fermacu, Somali'nin çocuk felci virüsünden arındırılmasının üçüncü senesi münasebetiyle başkent Mogadişu'da düzenlenen törende, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) teşekkürlerini ileterek, iki kurumun da ülkede yayılan çocuk felci salgının önlenmesi ve binlerce kişinin hayatının kurtarılması konusunda önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Somali toplumunun sağlık bilincinde gözlemlenen ilerlemeye dikkati çeken Fermacu, "Somali'nin çocuk felci salgınından arındırılmasının ardından sağlık alanında büyük bir başarı elde ettik. Bu da toplumdaki sağlık bilincinin geliştiğinin göstergesidir." dedi.

Somali Sağlık Bakanı Fevziye Abikar, çocuk felci virüsünün ülke genelinde ortadan kaldırılmasının hükümet ve sağlık sektörü çalışanlarının yoğun çabalarının yanı sıra toplumun bilinçlenmesi çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı. Abikar, sağlık ekiplerinin, Somalili çocukların hayatını kurtarmak ve virüsü tamamen ortadan kaldırmak için fedakarca çalıştığını bildirdi.

WHO Bölge Müdürü Mahmud Fikri, Somali'nin çocuk felci virüsünden temizlenmesinden bu yana üç yıl geçtiğine işaret ederek, ulaşılan hızlı neticelerle ülkenin bu hastalıktan kurtulabildiğini aktardı.

Törende, ülkenin çocuk felci salgınından arındırılmasında katkısı olanlara plaket dağıtıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) ile WHO'nun desteğiyle hükümet tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ülkede son çocuk felci vakası Ağustos 2014'te görülmüştü. Uluslararası ve bölgesel çalışmaların neticesinde 2017'de ülkenin virüsten tam anlamıyla arındırıldığı kaydedilmişti.