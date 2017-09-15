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"Somut bir resim görme beklentisi içerisindeyiz"

- BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar: - "(Kıbrıs müzakereleri) Tüm tarafların içinde bulunduğu somut bir resim görme beklentisi içerisindeyiz. Genel Sekreter, bu aşamada yapılabilecek bir şey olup olmadığını görmek istiyor"

LEFKOŞA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin tüm tarafların içinde bulunduğu somut bir resim görme beklentisi içerisinde olduklarını belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu aşamada yapılabilecek bir şey olup olmadığını görmek istediğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Temsilcisi Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmeye, Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ile bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik etti.

Spehar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bu sabah Rum lider Nikos Anastasiadis ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, liderlerle New York ziyaretleri öncesince bu kapsamda bir araya geldiklerini dile getirdi.

Akıncı ve Anastasiadis’in önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirecekleri New York ziyaretinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le de görüşeceklerini ifade eden Spehar, Akıncı ve Anastasiadis’e Guterres’in kendileriyle temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentindeki Kıbrıs Konferansı'nın yansımalarıyla ilgili konuşmak istediğini ilettiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Konferansının ardından liderlere bundan sonra neler olabileceğiyle ilgili öneriler üretmelerini istediğini anlatan Spehar, Genel Sekreter’in şimdi bunları dinlemek istediğini belirtti.

Spehar, Genel Sekreter’in Crans-Montana’daki konferansın yansımaları ışığında müzakerelerin nasıl yeniden başlatılabileceğiyle ilgili liderlerin somut fikirleri olup olmadığını bilmek istediğini söyledi.

- “Somut bir resim görme beklentisi içindeyiz”

Liderlerin New York’ta Guterres’le yapacağı görüşmeyle ilgili beklentisinin ne olduğunun sorulması üzerine Spehar, tüm tarafların içinde bulunduğu somut bir resim görme beklentisi içerisinde olduklarını belirterek, Genel Sekreter’in bu aşamada yapılabilecek bir şey olup olmadığını görmek istediğini ifade etti.

Elizabeth Spehar, Gutteres’in liderler tarafından yürütülen çözüm sürecine saygı duyduğunu, Genel Sekreter'in öncelikle tarafların önerileriyle, fikirlerini duymak istediğini, daha sonra kendi fikirlerini oluşturmak istediğini vurguladı.

Spehar ayrıca BM’nin Kıbrıs'ta iyi niyet misyonu çerçevesindeki görevlerinin sürdüğünü de belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler  " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.



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KKTC- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıBM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth SpeharKıbrıs Müzakereleri
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