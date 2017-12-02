"Son Kale Türkiye" belgeselinin çekimleri başladı

MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin anlatılacağı "Son Kale Türkiye"nin çekimleri başladı.

15 Temmuz darbe girişimin anlatıldığı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanı Fevzi Çakar'ın kaleme aldığı "Son Kale Türkiye" kitabının belgesele dönüştürüleceği çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında kaldığı otelde gerçekleştirildi.

Belgeselin ilk gününde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, otelin sahibi Serkan Yazıcı ve Anadolu Ajansı muhabiri Sabri Kesen'in de aralarında bulunduğu bazı gazetecilerle röportajlar yapıldı.

Röportajların ardından darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel bölümleri ve suikast timiyle emniyet güçlerinin çatıştığı noktaların görüntüsü alındı.

Belgesel, ilçedeki çekimlerin tamamlanmasının ardından Ankara ve İstanbul'daki kritik noktalarda ve kişilerle devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyon olarak yaptıkları çalışmaları kalıcı hale getirmek için görüşlerini belgesel yapımcılarına Marmaris'te anlattıklarını söyledi.

Marmaris'in 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı Türkiye'deki şanlı dirilişin en başta gelen mekanlarından biri olduğunu ifade eden Petek, "Eğer Türkiye son kale ise son kalenin korunması noktasındaki ilk direnişin fitilinin ateşlendiği nokta Marmaris'tir. Çünkü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu mekandan bütün millete çağrısını yaptı. Marmaris'te bu direnişi başlatan destek veren buradaki her kademede şanlı direnişin içinde olan emniyet güçleri ve Marmaris halkı kutlamaya değer kahraman insanlar." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk de Ankara ve İstanbul’dan sonra 15 Temmuz'un en önemli noktasının Marmaris olduğunu dile getirdi.

Marmaris’te şehitlerin verildiğini hatırlatan Öztürk , "Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan direnişi başlattı. Şükür ki Cumhurbaşkanımızı Marmaris ve Dalaman'dan sağ salim İstanbul'a gönderebildik. Tarihe tanıklık ettiğimiz 15 Temmuz’un bir belgeseline de o gece yaşadıklarımızı aktardık." diye konuştu.

Belgesel çekimlerini gerçekleştiren "Son Kale Türkiye" kitabının yazarı ve Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanı Fevzi Çakar ise kitabından esinlenerek hazırlanan belgeselin ilk kayıtlarını Marmaris'te oluşturduğunu belirtti.

Marmaris'in 15 Temmuz’un kırılma noktası olduğuna işaret eden Çakar, şunları kaydetti:

"Eğer hainler 15 Temmuz gecesi Marmaris'te istediklerini elde edebilmiş olsalardı darbeyi gerçekleştirmiş olacaklardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fitilini ateşlemesi Türkiye'de halkı sokağa davet etmesi burada olmuştur ve gerçekten de son kale Türkiye ve son kale Türkiye'nin kıvılcımının ateşlendiği yer de Marmaris’tir."

Çakar, Marmaris'teki çekimlerin iki gün süreceğini daha sonra da Ankara ve İstanbul'da yapılacak çalışmalarla belgeselin tamamlanacağını sözlerine ekledi.