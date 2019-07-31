Son teknolojiyle enerjiyi nasıl etkin kullanabiliriz

Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Yenilenebilir Enerji Birliği Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, topluluk enerjisine dayalı yüzde 100 yenilenebilir geçiş ve son teknoloji ile enerjiyi nasıl etkin kullanabilirizi anlattı.



İklim değişikliği ve enerji dönüşümünün çalışanlar üzerindeki etkisini ele alan Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, şu konuların altını çizdi;



-Fosil yakıt bitmez. Ömür biçmek 40 sene daha kullanalım mantığıdır…



-Şayet rüzgar varsa, 20 rüzgar türbini bir nükleerin ürettiği enerjiyi üretiyor. Nükleer tesis ise 1978’den bu yana kurulmuyor.



-Sökümü için mesela İngiltere’de tane başı gereken para ise 10 milyar dolar civarında.



-Sökmek de yetmiyor atık deposu gerekiyor. Almanya 2030 yılında tamamen elektrikli otomobillere geçiyor.



-Wolksvagen o yüzden benzinli araç üretimi için Türkiye’ye geliyor. Avrupa Birliği’nin son koyduğu kurallara göre, sınır dahilindeki ülkeler 2030 yılında yüzde 55 daha az fosil yakıt kullanmak durumunda.



-Yüzde 27 enerjiyi daha verimli kullanmak zorunda ve yenilenebilir enerji kullanım oranını yüzde 37’ye çıkarmak durumunda. İmtiyazlı ortaklık teklifi de kirli teknolojilerin devrinden başka bir şey değil.



-Türkiye’nin güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerjide çok büyük olanakları var.



-Hala devam eden 4 pilot çalışmalarımız var. Bunlar; Burdur, Diyarbakır, Van ve Çanakkale’de yerel yönetimlerin desteğiyle uygulanan bu çalışmalardan Çanakkale ve Burdur çalışır noktaya geldi. Buradan Türkiye’nin enerji modeli çıkması öngörülüyor.



-Coğrafi konumumuz dikkate alındığında, güneş enerjisi kullanımında ABD ve Çin’den sonra üçüncü sırayı rahatlıkla alabileceğimize dikkat çekti ve eski ve hasarlı teknolojilerden vazgeçildiği takdirde rüzgâr ve güneş sisteminin kurulmasının mümkün olabileceğini ifade etti.