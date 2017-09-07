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Sonbaharda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eylül, ekim ve kasımda hava sıcaklığının genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 1 santigrat üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Sonbaharda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

ANKARA - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 17 azaldığını söyledi.

Ülkedeki yağışlarda geçen yıla göre yüzde 10 azalma görüldüğünü anlatan Eroğlu, "Yağışlarda, Marmara'da yüzde 4, Ege'de yüzde 11, Akdeniz'de yüzde 6, İç Anadolu'da 16, Karadeniz'de yüzde 4,7, Doğu Anadolu'da yüzde 22, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 16 azalma var." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, dünyada sadece 6 ülkede bulunan ileri teknolojinin kullanıldığını vurgulayan Eroğlu, Türkiye'nin, Balkanlar ve Kafkaslar'daki meteorolojik cihazların da ayar merkezi olduğunu kaydetti.

Yağışlar bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında

Bu yıl sonbaharda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını bildiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu yılın eylül, ekim ve kasım aylarında hava sıcaklığının, genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 1 santigrat, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 2 santigrat üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Aynı aylarda yağışların Karadeniz kıyılarında, Marmara'nın kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir."

Eroğlu, vatandaşların akıllı telefonlarına indirecekleri "Meteoroloji" programı ve "www.mgm.gov.tr" internet adresinden anlık ve uzun süreli meteorolojik olaylara ilişkin bilgiye ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

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