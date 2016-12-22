Söndürülmemiş izmaritler 10 bin 655 yangına neden oldu

İSTANBUL (AA) - SEFA MUTLU - İstanbul İtfaiyesi, yılın 11 ayında, 10 bin 655'i söndürülmemiş sigara izmaritinden kaynaklanan 26 bin 199 yangına müdahale etti.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, söz konusu dönemde İstanbul'da yangın çıkış nedenleri arasında sigara izmariti ilk sırada yer aldı.

Kentte çıkan yangınların yüzde 40,7'sini oluşturan 10 bin 655 yangına, söndürülmemiş izmaritler yol açtı.

İstanbul'da, elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri arasında ikinci sırada yer aldı. İlde elektrik kontağından 5 bin 414 (yüzde 20,7), kasıtlı şekilde 2 bin 562 (yüzde 9,8), çocukların ateşle oynaması sonucu bin 317 (yüzde 5), elektrikli aletlerle ilgili ise bin 150 (yüzde 4,4) yangın çıktı.

Yangınların 930'u (yüzde 3,5) ise "baca" sebepli olarak istatistiklere yansıdı.

- 11 ayda 106 bin 57 olaya müdahale edildi

İtfaiye ekipleri, bu yılın 11 aylık döneminde 106 bin 57 olaya müdahale etti. Bunların 14 bin 959'u "yapısal yangınlar", 11 bin 240'ı ise "yapısal olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi.

Ekipler, "yangın olmayan" 20 bin 784 olay (sıkışmalı trafik kazası, sel/su baskını, can kurtarma, güvenlik tedbirleri) için sahaya çıktı.

Bu dönem istatistikleri dikkate alındığında İstanbul'da her 18,4 dakikada bir yangın çıktı. 106 bin 57 olaydan geride kalanlar ise ambulans çıkışları olarak istatistiklere yansıdı.

Yapısal kategoride değerlendirilen olayların 5 bin 200'ü konut, bin 789'u araç, 134'ü fabrika, 7 bin 836'sı ise diğer bina yangınları olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı dönemine göre itfaiyenin müdahale ettiği "yangın" kategorisindeki vakalarda yüzde 1,68'lik bir artış yaşandı.

Yangınlar, yangın olmayan diğer olaylar ve diğer itfaiye çıkışları dikkate alındığında itfaiye ekipleri 4,54 dakikada bir olaya müdahalede bulunmak zorunda kaldı.

Kentte yangınların yüzde 36,8'i 12.00-18.00, yüzde 35,9'u 18.00-00.00, yüzde 15,3'ü 06.00-12.00, yüzde 12'si ise 00.00-06.00 saatlerinde çıktı.

- Müdahale süresi kısaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bu yılın ilk 6 ayındaki yangınlara müdahale süresinde 2011'e göre önemli gelişme gösterdi. Buna göre, yapısal yangınlara müdahale süresi 5 dakika 42 saniyeden 3 dakika 9 saniyeye, yapısal olmayan yangınlara müdahale ise 6 dakika 14 saniyeden 6 dakika 5 saniyeye gerileyerek kısaldı.

- Aylara göre dağılım

İstanbul'da yılın 11 ayında çıkan yangınların aylara göre dağılımı ise şöyle:

Ocak 2110 Şubat 1737 Mart 1938 Nisan 2086 Mayıs 2091 Haziran 2757 Temmuz 3214 Ağustos 3006 Eylül 2963 Ekim 2177 Kasım 2120