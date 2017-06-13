Sony Xperia XZ Premium n11.com’da satışta

İSTANBUL (AA) - Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia XZ Premium e-ticaret platformu n11.com'da satışa açıldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, HDR destekli 4K ekran ve Snapdragon 835 yonga setinin ilk kez kullanıldığı, 19 megapiksel kamerası ve cam-metal karışımı parlak kasasıyla dikkati çeken Sony Xperia XZ Premium n11.com'da 3 bin 599 liradan satışa sunuluyor.

Xperia XZ Premium, hem süper yavaş çekim özelliğini sunan Motion Eye hem de saniyede 30 kare 4K video kaydedebilen kameraya sahip. 3840 x 2160 piksel çözünürlüklü ekranıyla canlı ve parlak renkler sunan cihazın, LCD ekranında Gorilla Glass 5 kaplama da bulunuyor.

64 GB dahili ve microSD kartlarla artırılabilen hafızasıyla Xperia XZ Premium’da sekiz çekirdekli Snapdragon 835 işlemcisi ve 4 GB RAM yer alıyor. Sony Xperia XZ Premium, IP68 sertifikasıyla 1,5 metre su altında 30 dakika boyunca çalışabilen Android 7.1 yüklü şekilde müşterilerine ulaştırılıyor.

