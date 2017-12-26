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Sopayla gaz pedaline basarak araç kullanan sürücü yakalandı

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken ayaklarını aracın camından çıkarıp elindeki sopayla gaz pedaline basarak araç kullanan sürücü yakalandı

Sopayla gaz pedaline basarak araç kullanan sürücü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken ayaklarını aracın camından çıkarıp elindeki sopayla gaz pedaline basarak trafikte tehlikeye yol açan ve bu görüntüsü sosyal medyada yer alan sürücü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçerken ayaklarını camdan çıkarıp elindeki sopayla gaz pedaline basarak araç kullanan bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 JGM 31 plakalı olduğu belirlenen servis minibüsünün sürücüsü İbrahim E'yi gözaltına aldı.

İbrahim E'ye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 206 lira para cezası kesildi. Şüpheli, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Kavacık Polis Merkezine sevk edildi.

Öte yandan 22 Aralık'ta, Sarıyer Katar Caddesi'nde trafikte tehlikeye yol açacak şekilde araç kullanan Ş.M.E de polis ekiplerince gözaltına alındı. Para cezası kesilen şüpheli hakkında, adli soruşturma da başlatıldı.

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