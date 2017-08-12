Sörfçüler çocuklar için yarışıyor

İZMİR (AA) - Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı yararına gerçekleştirilen 2. Koruncuk Sörf Festivali, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Çağla Kubat Alaçatı Windsurf Academy'de başladı.

İstanbul, Bodrum ve İzmir'den 120 sporcu, 13 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 21 yaş altı, kızlar ve erkekler olmak üzere toplam sekiz kategoride yarışmak üzere kayıt yaptırdı.

Vakfın İzmir Başkanı Işıl Nişli, festival gelirinin Urla ilçesi Barbaros Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan, vakfın ikinci çocuk köyü Koruncuk Urla'ya destek olmak amacıyla kullanılacağını söyledi.

Festivalin gençleri spora özendirmenin yanı sıra sosyal sorumluluk duygularını da geliştireceğine işaret eden Nişli, eylül ayında Urla Koruncuk'un tamamlanabileceğini belirtti.

2. Koruncuk Sörf Festivali, yarın yapılacak ikinci gün yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Öte yandan, yarışlar sırasında Çağla Kubat Alaçatı Windsurf Academy'nin bitişiğindeki Riders Alaçatı adlı iş yerinde yangın çıktı.

İş yerinin tuvalet bölümünde başlayan yangın nedeniyle yarışlara bir süre ara verildi.

Çeşme itfaiyesinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangından sonra yarışlara devam edildi.



