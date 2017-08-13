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Sörfçüler çocuklar için yarıştı

- Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı yararına bu yıl ikincisi düzenlenen Koruncuk Sörf Festivali sona erdi

Sörfçüler çocuklar için yarıştı

İZMİR (AA) - Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı yararına gerçekleştirilen 2. Koruncuk Sörf Festivali, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Çağla Kubat Alaçatı Windsurf Academy'de sona erdi.
İstanbul, Bodrum ve İzmir'den 120 sporcu, 13 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 21 yaş altı, kızlar ve erkekler olmak üzere toplam sekiz kategoride yarıştı.
Festivalde konuşan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, vakfın çocukların yüzünü güldürdüğünü belirterek festivale katılan herkese teşekkür etti.

Vakfın İzmir Başkanı Işıl Nişli ise festivalin gelirinin Urla ilçesi Barbaros Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan, vakfın ikinci çocuk köyü Koruncuk Urla'ya destek olmak amacıyla kullanılacağını söyledi.

Çağla Kubat da böyle bir festival düzenledikleri için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "2011 yılında bu tesisi açmaya karar verdiğimde çocuklara ve gençlere destek olmayı kafama koymuştum. Bunun için yarışlar düzenleyip etkinlikler yapıp benim bulamadığım üst seviye yarışçılık eğitimi ile onları yetiştirmeye başladım." dedi.
Kubat, vakıf ile yollarının kesişmesinden sonra böyle bir projeye başladıklarını aktardı.
Programın sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

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