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"Soruyoruz: TBMM'de Araştırma Komitesi Neden Kurulmuyor?"

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), üç partinin önergesine rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hayvan hakları ihlâlleri ile ilgili araştırma komisyonun neden kurulmadığını sordu.

"Soruyoruz: TBMM'de Araştırma Komitesi Neden Kurulmuyor?"
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Hayvanlara yönelik şiddet haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Hayvan hakları savunucuları ise parlamentonun tepkisizliğine dikkat çekiyor. Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), TBMM'de grubu bulunan üç partinin önergesine rağmen, parlamentoda hayvan hakları ihlâlleri konusunda araştırma komisyonunun aylardır kurulmamasına tepkisini dile getirdi. 


"Vekillerin hayvan hakları konusunda hiçbir bilgisi yok"


HAKİM Koordinatörü Özgüner, parlamentodaki vekillerin hayvan hakları konusundaki bilgisizliğine dikkat çekerek "Yıllardır parlamentoda hayvanların hakları için mücadele veriyoruz. Bugüne dek tüm partilerden, sayısız vekille görüştük. Vekillerin hayvan hakları konusunda hiçbir bilgisi yok. Hayvan hakları ile ilgili yasa teklifinin yakında TBMM gündemine geleceği ifade ediliyor. Bu bilgisizlik ile vekillerin hazırlayacağı yasa teklifinin hayvanlara bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Hayvan hakları, sokaktaki hayvandan ibaret değil. Yunus parklarından faytonlara, mezbahalardan süt üretim tesislerine, deney laboratuvarlarından hayvanat bahçelerine, tür ayırt etmeksizin hayvan hakları ihlâllerinin sebep ve sonuçlarının tespit edilmesi için meclis araştırma komisyonu oldukça önemli. Bu komisyon kurulmadan, yani vekillerin hiçbir bilgiye sahip olmadan başlayıp bitirecekleri yasama çalışması yine kâğıt üzerinde kalacak. Parlamentoda, gerçekten hayvanları koruyacak, hayvan haklarını gözetecek bir yasama çalışmasına başlanmak isteniyorsa bu araştırma komisyonu hemen kurulmalı" dedi.

"Faillerin tespiti için dedektif gibi çalışmak zorunda kalıyoruz"

Özgüner, "Ak Parti'den Semra Kaplan Kıvırcık ve 31 vekil 94 gün önceHDP'den Meral Danış Beştaş ve 19 vekil 191 gün önceCHP'den Sezgin Tanrıkulu ve 24 vekil de 57 gün önce, hayvan hakları ihlâlleri hakkında bir meclis araştırması komisyonu kurulması için önerge verdi. 3 partiden, toplam 78 milletvekilinin önergesine rağmen, araştırma komisyonu aylardır kurulmuyor. Hayvanlara karşı işlenen suçların caydırıcı yaptırımlarla karşılık bulması, Türkiye ceza hukuku açısından maalesef imkânsız. Her gün korkunç işkence haberleri alıyoruz ve faillerin tespiti için dedektif gibi çalışmak zorunda kalıyoruz. Araştırma komisyonunun kurulması için parlamentoda ne gibi bir engel var, gerçekten merak ediyoruz ve milletvekillerinden tatmin edici bir cevap bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi, parlamentoda "hayvan hakları araştırma komisyonu"nun kurulması için TBMM Başkanlığı'na acil çağrıda bulundu.

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