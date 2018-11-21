Sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklara kura imkanı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukları öğrenimle kazandıkları kadrolara atadıklarını belirterek, bu kapsamdaki atamaların 2019 yılından itibaren yılda üç kez kurayla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandığını anımsattı.

Yönetmelik değişikliğiyle devlet koruması altındaki çocukların istihdamını kolaylaştırdıklarını bildiren Selçuk, daha önce aranan KPSS şartının kaldırıldığını, gençlerin öğrenimle kazandıkları kadrolara atanacağını vurguladı.

Selçuk, "Sosyal hizmet modellerimizden yararlanan çocuklarımızı öğrenimle kazandıkları kadrolara atıyoruz. Devlete emanet edilen çocuklarımız için atamalar, 2019 yılından itibaren yılda üç kez kurayla gerçekleştirilecek." bilgisini paylaştı.

Yerleştirme işlemlerinin mayıs, eylül ve aralık ayları olmak üzere yılda üç kez kura yoluyla yapılacağını aktaran Selçuk, hak sahiplerinin tercihlerine göre ilgili kurumlara yerleştirileceklerini belirtti.

Çalışmakta olan hak sahiplerinin eğitim durumu itibarıyla unvan değişikliği talepleri halinde kurumların kadro durumları ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak atanabileceğini ifade eden Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocukların hayata güçlü bir şekilde adım atabilmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlığımıza ait kuruluşlarda koruma bakım altındayken reşit olan gençlerimize kamuda istihdam hakkı sağlamaya devam edeceğiz ve her zaman onların yanlarında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.