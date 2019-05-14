Sosyal İnovasyon Kampı’nda en iyi 3 proje seçildi

NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievment Turkey) işbirliği ile 13 Nisan tarihinde düzenlediği Sosyal İnovasyon Kampı’nda, liseli gençleri inovasyon ile buluşturdu. İlki 2017 yılında gerçekleşen kampta, liseli gençler bu sene de sosyal sorunlara NN gönüllüleri ile birlikte çözüm üretti. 10 farklı liseden 100 öğrencinin karma gruplar halinde bir sosyal girişim fikri geliştirdikleri Sosyal İnovasyon Kampı’nda öğrenciler bu sene “Doğa için biriktirmek, doğaya ve geleceğine sahip çıkmak” konuları üzerine çalışmalarını gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından üretilen fikirlerin NN gönüllüsü mentorların desteğiyle birlikte bir iş planına dönüştürüldüğü kamp sonunda 10 grup arasından en iyi üç proje seçildi.



Sosyal İnovasyon Kampı’na ilişkin değerlendirmede bulunan NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ “Geleceğimizi oluşturacak gençlerimizle birlikte ortak bir proje içerisinde olmak ve doğa için çözüm üretmek bizi oldukça mutlu etti. Tertemiz akıllardan çıkan hepsi birbirinden yaratıcı çözümler içerisinden en iyi üç projeyi seçtik. NN olarak bu projeye gönüllü destek veren mentorlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.



Sosyal Sorunlara Gençlerin Gözünden Çözümler



NN gönüllülerinin mentorluğu ve paylaşılan deneyimlerle gençlerin hayatlarında olumlu bir iz bırakmayı hedefleyen Sosyal İnovasyon Kampı’nda; gençlerin sosyal sorunlara ilişkin mentorlarının yönlendirmesi ile fikirler geliştirip, sorunlara çözüm bulmaları amaçlanıyor. Kampa katılan öğrenciler günümüzde yaşanan sosyal sorunlara değinebilme şansı bulurken, ekip olarak çalıştıkları bir projeyi jüriye sunma deneyimini de erken yaşlarda yaşama fırsatı yakaladılar. Liseli gençler gün boyunca süren etkinlik kapsamında hiç tanımadıkları gruplar ile kısıtlı bir zamanda uçtan uca bir projeyi tasarlamanın heyecanını yaşadılar.



10 proje arasından seçilen 3 proje tespit edilen sorunlara yönelik birbirinden değerli fikirler ve çözümler sunuyor. Sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı hedefleyen ilk proje pet şişelerin kullanımını faydalı bir çözüme ulaştırmayı hedefliyor. Bir diğer projede ise Dünya kaynaklarını kullanımda tarım yapılırken harcanan eforun minimum seviyelere indirilmesi ve verimliliğin artırılarak maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Seçilen son projede ise çimenden doğal bakım ürünü ve hayvan yemine katkı ürünü yapılıyor.