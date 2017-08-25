İZMİR (AA) - Türkiye'nin sosyal inovasyon platformu "İmece", Açık İnovasyon Derneği tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün (İYTE) ev sahipliğindeki 'HacknBreak: 2. Açık İnovasyon Kampı ve Konferansı'na katıldı.

Organizasyona katılan 'imece' ve 'imece'den aldığı hibe destekleriyle kuluçka dönemine girmeye hak kazanan takımlar, 23-24 Ağustos'ta Açık İnovasyon Kampı'nda fikir geliştirme etkinliği düzenledi.

İmece ve sosyal girişim kavramının anlatılmasıyla başlayan etkinlik, takımların ürünlerini ve kendi belirledikleri tasarım problemlerini sunmalarıyla devam etti.

- Hedef, girişimcilere destek

İmece Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi Duygu Kambur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'İmece'nin Şubat 2017'de Atölye, Zorlu Holding ve S360'ın bir araya gelerek ortaya çıkardığı sosyal inovasyon platformu olduğunu söyledi.

İmece'nin özellikle belirli sosyal meselelere çözüm üreten girişimcilere destek sağlama hedefinin olduğunu anlatan Kambur, "İlk olarak da nitelikli eğitim, kadın özelinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması anlamında erişebilirliği mümkün kılmak." dedi.

İlk etapta 3 aylık süreçte 15 takımla çalıştıklarını 4 takımın ürettiği projelerin öne çıktığını aktaran Kambur, şu bilgileri verdi:

"Bu 4 takımdan biri, çocukların soru sorması üzerine eğitim modeli geliştiren bir ekip. Bir diğer ekip ebeveynlerin ve çocukların mahalle kültüründen yola çıkarak öğrenme deneyimlerini destekleyecek bir proje üzerine çalışıyor. Başka bir ekibimiz de öğretmenlerin nitelikli içeriklere ulaşabilmesi için çalışıyor. Dördüncü ekibimiz ise 'toyi' adını verdikleri bir oyuncak kitiyle çocukların yaratıcılığını desteklemeye yönelik çalışıyor."

Atölye Kurucu Ortağı Kerem Alper, farklı alanlarda çalışanları bir araya getirerek bir disiplinin tek başına çözemeyeceği problemi birlikte çözmeyi amaçladıklarını bu doğrultuda sosyal girişimcilik platformu ihtiyacı doğduğunu dile getirerek "Zorlu Holding gibi kurumsal bir firmayı ve S360 gibi sürdürülebilirlik üzerine çalışma yapan bir kurumu aldık ve imece platformunu hayata geçirdik. Sosyal inovasyon dediğimiz aslında toplum için önemli bir meseleyi girişimcilik bakış açısıyla görmek." dedi.



