Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Uğurlama Töreni

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün İstanbul’dan uğurlayacağımız ikinci Sosyal Kooperatif Trenimiz ise Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana'ya uğrayacak." dedi.

Pekcan, Sirkeci Tren Garı'nda Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni İlkbahar Seferi Uğurlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, sonbahar seferini tamamlamış olan Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'nin ilkbahar seferine çıkacağını söyledi.

Kooperatif ortaklık modelinin temelinde dayanışma ve topluma hizmet anlayışının yer aldığını vurgulayan Pekcan, kooperatif modelinin, bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Pekcan, bakanlık olarak; 51 binden fazla kooperatife, 7 milyonu aşan kooperatif üyelerine hizmet verdiklerini anlattı.

Son zamanlarda küresel ölçekte büyük sosyo-ekonomik değişimler yaşandığına işaret eden Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değişimlerin sonucunda, özellikle Avrupa ülkelerinde, eğitim, sağlık, ekonomik kalkınma, işsizlik, yoksulluk gibi sorunlarla mücadelede, gönüllü organizasyonlar ve sosyal hedefler ile bir araya gelen birlikler ön plana çıkıyor. Buradan da görüyoruz ki, bu tür gönüllü yapılar, sosyal hizmet alanındaki kamu politikaları ve uygulamalarını zenginleştiriyor. Özellikle sosyal kooperatiflerin, dönemsel işsizlik gibi bazı ekonomik sorunların çözümüne katkı sağladığını gözlemliyoruz. Ayrıca, sosyal kooperatifler elde ettikleri kârı yine sosyal amaçlara harcamaktadırlar. Bu sebeplerle, sosyal kooperatiflerin sayısının artması ve ülkemizin tamamına yayılması son derece önemlidir. Biz de bakanlık olarak bunu destekliyor, faaliyetlerimizi bu yönde yönlendiriyoruz."

- "İlk tren 10 ili ziyaret etti, 2 bin 580 kilometre yol kat etti"

Ticaret Bakanı Pekcan, yeni sosyal sorunlara çözüm üretmek, görece ekonomik olarak daha zayıf olan kesimin gereksinimlerini karşılamak, daha adil refah dağılımını sağlamak, iş gücü piyasasındaki dengesizlikleri düzenlemek gibi birçok hedefe sosyal kooperatifler aracılığı ile ulaşılabileceğine inandıklarını anlattı.

Bu kapsamda da bakanlık olarak; istikrar içinde üreterek büyüyen, gelirini adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip ve o bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye için kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik çalışma ve faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu noktada, uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel olarak yeni bir kooperatifçilik modeli oluşturuyoruz. Yeni model ile dezavantajlı grupların istihdamında ve kadınların iş gücüne katılımını artırmada sosyal kooperatifleri yaygın olarak kullanmaya başlayacağız. Diğer taraftan, işsizlik oranının yüksek olduğu illerde sosyal kooperatif modelini teşvik ederek işsizliği önlemeyi ve yeni iş olanakları sağlamayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak sosyal kooperatifçiliği canlandırmaya yönelik olarak hayata geçirdiğimiz, 'Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi' ile bu politikalarımızın meyvesini görmeye başladık. Daha şimdiden çok sayıda sosyal kooperatif için izin alındığını görüyoruz."

Pekcan, 1 Ekim 2018'de yola çıkan trenin Ankara'dan başlayıp, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar ve Konya olmak üzere 10 ili ziyaret ettiğini 2 bin 580 kilometre yol kat ettiğini aktararak, bu illerde; 3 bin katılımcı ile 10 bilgilendirme toplantısı, bin 550 katılımcı ile 9 üniversite söyleşisi, 200 çocuğun katıldığı 10 kodlama atölyesi, 115 katılımcı ile Eskişehir ve İzmir illerinde hackathon 25 katılımcı ile atölye çalışması yapıldığını anlattı.

İzmir'de gerçekleştirilen kooperatifler şenliği ile yaklaşık 8 bin kişiye doğrudan erişim ile bilgilendirme yapıldığını belirten Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tamamlanan ilk seferimiz ile sosyal kooperatif kuruluş sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Bugün İstanbul’dan uğurlayacağımız ikinci Sosyal Kooperatif Trenimiz ise Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana'ya uğrayacak. Sosyal Kooperatif Bilgilendirme Toplantıları, gönüllülerin, akademisyenlerin ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, sosyal kooperatiflere ilişkin farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz. Trenimizin uğrayacağı şehirlerde üniversiteler çalıştaylar düzenleyecek. Bununla beraber Gaziantep ve Hatay illerinde, ülkelerindeki savaş şartlarından kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerle de ilişki kuracağız.

Sosyal kooperatifler aracılığı ile mültecilerin hayat koşullarının iyileştirilmesi, mültecilere eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerin sunumu, mültecilerin toplumsal hayata entegrasyonlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesini planlıyoruz. Bu kapsamda, bakanlığımız öncülüğünde; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nün iş birliği ve değerli katılımlarıyla gerçekleştirilen bu projenin, ülkemize ve milletimize faydalı olmasını ve başarı ile tamamlanmasını temenni ediyorum."