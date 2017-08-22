Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Sosyal Market'ten bayram yardımı

- Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: - "Burası her gün bayram gibi. Ama bayram öncesi, kıyafetlerde biraz daha hareketlilik oluyor"

Sosyal Market'ten bayram yardımı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Market, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 7 yıl önce kurulan Sosyal Market'in yılda 4 bin 500 aileye yardım ettiğini söyledi.

Sosyal Market'ten yıl boyunca yardımlar yapıldığını belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Burada amaç insanlara destek olmak. Her yıl ailelere buradan yardım ediyoruz. İmkanı olanın olmayana yardım ettiği bir dayanışma hattı kurmaya çalıştık. Başarılı da olduk bu konuda. Kurban Bayramı'nda neredeyse 1 yıllık et ihtiyacımızı stoklayacak bağış alıyoruz. Bunları da dağıtıyoruz. Bu hayır müessesi Beyoğlu'nda var olmaya devam edecek. Burası her gün bayram gibi. Ama bayram öncesi, kıyafetlerde biraz daha hareketlilik oluyor. Buradan yardım alan herkes mutlu."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu BelediyesiSosyal MarketYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5