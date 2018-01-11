Sosyal medya çağrısı ile bin öğrenciyi giydirdi

BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - Batman'ın Gercüş ilçesinde, Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Kudbettin Çelik'in sosyal medya üzerinden "Bu kış çocuklarımız üşümesin" çağrısıyla başlattığı kampanyaya hayırseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gercüş ilçesinde taşımalı eğitim yapılan Ziya Gökalp Ortaokulunun Müdürü Çelik'in, öğrencilerin üşümemesi için sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ülke genelinde yankı buldu.

Ülkenin birçok ilinden hayırsever vatandaşlar, 310 öğrenci için yapılan yardım çağrısına bin kişilik kışlık giysi ve bot göndererek yanıt verdi.



Kolilerle gönderilen giysi ve botlar, Çelik ve öğretmenler tarafından okulda eğitim gören 310 öğrenciye dağıtıldı. Fazla gelen giysi ve botlar ise Gercüş ilçesine bağlı Kırkat, Koçak, Hisar, Yakıtlı köylerinde eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı.

- Kendisi de köyde büyüdü

Müdür Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Suçatı köyünde doğup büyüdüğünü, köy ortamında eğitimini zor şartlar altında sürdürdüğünü söyledi.

"Okuduğum zamanlarda üstüme giyecek bir mont, ayağıma giyecek bir botum yoktu. Bunları bulmak o zamanlar imkansız gibi bir şeydi. Bu zor şartlarda büyüdüğüm için sosyal medya üzerinden sesimizi ülkemizin hayırseverlerine ulaştırmaya çalıştık. Onlar da bizim bu sesimize ses verdiler. Yüreklerinin sıcaklığıyla çocuklarımızın gönüllerini ısıttılar." diyen Çelik, kampanyaya gösterilen ilgiye dikkati çekti.

Bu ilginin ülkenin her bölgesinde güzel yürekli, hayırsever insanlar bulunduğunun göstergesi olduğunu kaydeden Çelik, öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ının köyden geldiğini, dar gelirli, kırsal alanlarda büyümüş çocuklar olduğunu bildirdi.

- "Sesimize ses oldular"



"Çoğunun aile nüfusları fazla. Bütün bunların farkında olduğumuz için sosyal medya üzerinden ülkemizin yedi bölgesine sesimizi duyurmaya çalıştık. Onlar da sesimize ses oldular." ifadelerini kullanan Çelik, ülkenin dört bir yanından kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Öğrencilerden Ferhat Kaynak da yeni bot ve montu sayesinde bu kış üşümeyeceğini söyledi.

Öğrenci Zehra Biçen ise Yassıca köyünden taşımalı olarak okula geldiğini anlatarak, "Ayakkabım eskimişti. Dağıtılan ayakkabılar benim iyi oldu çünkü ayaklarım üşüyordu. Yeni ayakkabılar sayesinde artık ayaklarım sıcak kalacağı için çok mutluyum." diye konuştu.

Öğrenci Hüseyin Karaca, aldığı mont ve bot sayesinde sıcak bir kış geçireceğini dile getirdi.



