Sosyal medyada canlı yayın yaparken otomobil çarptı

SAMSUN (AA) - Samsun'da sosyal medyada canlı yayın yaparken otomobilin çarptığı kişi, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gece Lise Caddesi'nde alışveriş yapmak için yol kenarına çektiği motosikletinin yanında eşiyle bekleyen ve bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapan Emre Temel'e (26), Tuncay Topçu (22) idaresindeki otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Temel, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.