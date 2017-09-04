Sosyal medyada tanıştığı kişi tarafından kaçırıldığı iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'da, sosyal medyada tanıştığı kişi ya da kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen 13 yaşındaki Eylül Merter'den 5 gündür haber alınamıyor.

Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Eylül Merter, 31 Ağustos akşamı ailesiyle bayram ziyareti için babaanne ve dedesinin Saruhanlı ilçesindeki evine gitti.

Ailesiyle gece orada kalan Merter, sabah yatağında bulunamadı.

Çocuklarının hayatından endişe eden anne Gülziye ve baba Selman Merter, Manisa Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Merter çiftine Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aydın Kutlu ve Manisa İl Emniyet Müdürü Sezgin Aydın da eşlik etti.



İfadesinin ardından gazetecilere açıklama yapan baba Selman Merter, kızının sosyal medya üzerinden yapılan görüşmelerle kandırıldığını iddia etti.

Baba Merter, bayramda ailesine yardım etmek için ailesinin Saruhanlı ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki evine gittiklerini belirterek, "13 yaşındaki kızım Eylül'ü sosyal medya hesabı üzerinden kandırmışlar. Kaçıran şahıslar ve isimleri de belli. Kızım bu sene ortaokulu yeni bitirdi. Sağlık meslek lisesine yeni kaydını yaptırdım. Hayatından endişe diyoruz. Ağustos'un 31’inde kayboldu. 5 gündür bulunamıyor. En son İzmir'in Bayraklı ilçesinde telefonundan sinyal alındı. Ondan sonra iletişime geçemedik. Kızımızı seviyoruz. Yakın zamanda inşallah kavuşmayı umut ediyoruz." diye konuştu.

Anne Gülziye Merter ise kızına seslenerek, "Kızım bizi duyuyorsan, biz çok perişanız. Emrah çok perişan. Ne olur bize geri dön." dedi.

Öte yandan, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İl Komutanlığı Eylül'ü bulabilmek için koordineli bir şekilde çalışma başlattıkları öğrenildi.