Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Sosyal medyada terör propagandası yapan asker tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan er tutuklandı. Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından terör...

Sosyal medyada terör propagandası yapan asker tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan er tutuklandı.

Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Datça 1. Nike Filo Komutanlığında görevli er Ö.K'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada Ö.K'nin 2 cep telefonuna el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen er Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
"terör örgütü Propagandası"DatçaMuğla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.