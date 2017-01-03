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Sosyal medyada terör propagandasına 12 gözaltı

Siirt'te sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 12 kişi yakalandı.

Sosyal medyada terör propagandasına 12 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden devlet büyükleri ile güvenlik güçlerine yönelik hakaret, terör örgütü propagandası ve devletin egemenliğini aşağılama içeren paylaşımlarda bulundukları tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl merkezinde 8, Kurtalan ilçesinde de 4 şüpheli olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı.


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12 GözaltıSosyal Medyada Terör Propagandası
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