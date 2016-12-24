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Sosyal medyada terör propagandasına 2 tutuklama

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ile Kahta ve Çelikhan ilçelerinde aralarında üniversite...

Sosyal medyada terör propagandasına 2 tutuklama

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ile Kahta ve Çelikhan ilçelerinde aralarında üniversite öğrencisinin de bulunduğu A.T, H.Y, K.P, E.K, Y.Y, E.N, H.S, B.K. ve K.K'nın sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.T. ve E.K, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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