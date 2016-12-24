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Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı...

Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden 3 kişinin PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli suç malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


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