Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinden, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen A.K'yi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.