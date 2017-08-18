Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İspanya Rosneft Avukat Metin Uracin
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Sosyal medyadaki "Hasankeyf" ile ilgili iddialar

- DSİ Genel Müdürlüğünce, sosyal medyada Hasankeyf ile alakalı yapılan yayınların gerçeği yansıtmadığı bildirildi - DSİ Genel Müdürlüğü: - "Ilısu Barajı ve HES Projesi sayesinde yürütülen kültürel mirasımızın korunmasına dair yapılan çalışmalarla da tarihi eserler gün yüzüne çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacak ve Hasankeyf Antik Kenti turizm bakımından dünyada bir cazibe merkezi haline gelecektir"

Sosyal medyadaki

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, sosyal medyada Hasankeyf ile alakalı yapılan yayınların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada "Hasankeyf" başlığıyla ile yapılan paylaşımlarda Hasankeyf'te yapılan güçlendirme çalışmalarının 12 bin yıllık tarihi şehre zarar verdiği iddialarının yer aldığı belirtildi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uzun vadeli bölgesel kalkınma planının temel unsuru olarak DSİ Genel Müdürlüğünce geliştirildiği aktarılan açıklamada, ayrıca projenin Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli kilit projelerinden olduğu vurgulandı.

Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Barajı'nın bölge için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, barajın gövde inşaatının tamamlandığı, barajda yüzde 96 fiziki ilerleme sağlandığı ve su tutma ile ilgili çalışmalara da başlandığı anlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yukarı Hasankeyf antik kentinin jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi işi kapsamında yan vadilerde, en ufak titreşimde bile düşme riski olan ve hatta yakın zamanda bir kısmının düştüğü, bir kısmında ciddi yarıkların oluştuğu kayaların kontrollü müdahale ile düşürülmesi yapılmaktadır. Bu düşürme çalışmalarında kesinlikle patlayıcı kullanılmamaktadır. Geçmişte tehlike saçan bu kayalardan bir tanesinin düşmesi neticesinde bir vatandaşımızı maalesef kaybetmiştik. Bu amaçla tehlike saçan kayaların düşürülme işlemi büyük bir titizlikle yapılmaktadır."

Su tutma işlemi sonrasında Yukarı Hasankeyf'in altındaki mağaraların suyla temas ederek erimesi durumunda Yukarı Hasankeyf'in zarar görmemesi için su altında kalacak mağaraların doldurulması, dolgu ile desteklenmesi, Küçük Sarayın Güçlendirilmesi ve Yukarı Hasankeyf'in tekrar turizme kazandırılması ve üzerindeki kültürel varlıkların gelecek nesillere güvenle aktarılmasının sağlanacağa dikkat çekildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda bölgenin özel mimari unsurları dikkate alınarak tasarlanan antik bir liman örneği inşa edilerek Yukarı Şehir ile Hasankeyf ilçesi yeni yerleşim arasında baraj gölü ile sağlanacak ulaşıma ve bu sayede antik kentteki turizm faaliyetlerinin gelişmesine hizmet edecektir. Sonuç olarak, Ilısu Barajı ve HES Projesi sayesinde yürütülen kültürel mirasımızın korunmasına dair yapılan çalışmalarla da tarihi eserler gün yüzüne çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacak ve Hasankeyf Antik Kenti turizm bakımından dünyada bir cazibe merkezi haline gelecektir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DSİHasankeyfSosyal Medya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5