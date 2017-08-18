Sosyal medyadaki

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, sosyal medyada Hasankeyf ile alakalı yapılan yayınların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada "Hasankeyf" başlığıyla ile yapılan paylaşımlarda Hasankeyf'te yapılan güçlendirme çalışmalarının 12 bin yıllık tarihi şehre zarar verdiği iddialarının yer aldığı belirtildi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uzun vadeli bölgesel kalkınma planının temel unsuru olarak DSİ Genel Müdürlüğünce geliştirildiği aktarılan açıklamada, ayrıca projenin Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli kilit projelerinden olduğu vurgulandı.

Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Barajı'nın bölge için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, barajın gövde inşaatının tamamlandığı, barajda yüzde 96 fiziki ilerleme sağlandığı ve su tutma ile ilgili çalışmalara da başlandığı anlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yukarı Hasankeyf antik kentinin jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi işi kapsamında yan vadilerde, en ufak titreşimde bile düşme riski olan ve hatta yakın zamanda bir kısmının düştüğü, bir kısmında ciddi yarıkların oluştuğu kayaların kontrollü müdahale ile düşürülmesi yapılmaktadır. Bu düşürme çalışmalarında kesinlikle patlayıcı kullanılmamaktadır. Geçmişte tehlike saçan bu kayalardan bir tanesinin düşmesi neticesinde bir vatandaşımızı maalesef kaybetmiştik. Bu amaçla tehlike saçan kayaların düşürülme işlemi büyük bir titizlikle yapılmaktadır."

Su tutma işlemi sonrasında Yukarı Hasankeyf'in altındaki mağaraların suyla temas ederek erimesi durumunda Yukarı Hasankeyf'in zarar görmemesi için su altında kalacak mağaraların doldurulması, dolgu ile desteklenmesi, Küçük Sarayın Güçlendirilmesi ve Yukarı Hasankeyf'in tekrar turizme kazandırılması ve üzerindeki kültürel varlıkların gelecek nesillere güvenle aktarılmasının sağlanacağa dikkat çekildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda bölgenin özel mimari unsurları dikkate alınarak tasarlanan antik bir liman örneği inşa edilerek Yukarı Şehir ile Hasankeyf ilçesi yeni yerleşim arasında baraj gölü ile sağlanacak ulaşıma ve bu sayede antik kentteki turizm faaliyetlerinin gelişmesine hizmet edecektir. Sonuç olarak, Ilısu Barajı ve HES Projesi sayesinde yürütülen kültürel mirasımızın korunmasına dair yapılan çalışmalarla da tarihi eserler gün yüzüne çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacak ve Hasankeyf Antik Kenti turizm bakımından dünyada bir cazibe merkezi haline gelecektir."