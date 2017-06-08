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Sosyal medyadaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde sosyal medyada tartışan ve daha sonra buluşan iki kişi, silahla birbirlerini yaraladı.İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tartışmaya başlayan Yusuf Ü. (24) ile Suat B. (20) daha sonra Kışla Mahallesi...

Sosyal medyadaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde sosyal medyada tartışan ve daha sonra buluşan iki kişi, silahla birbirlerini yaraladı.

İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tartışmaya başlayan Yusuf Ü. (24) ile Suat B. (20) daha sonra Kışla Mahallesi Gebi Caddesi'nde bir araya gelerek tartışmaya devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu Yusuf Ü. sol bacağından, Suat B. ise sol diz altından yaralandı.

Taraflar hastanedeki tedavilerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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İlkadımSamsunSilahlı KavgaSosyal MedyaTartışma
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