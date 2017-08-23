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Sosyal medyadan Hollanda Başbakanı'nı tehdit eden kadına hapis

LAHEY (AA) - Hollanda'da Lahey Mahkemesi bir kadını, Başbakan Mark Rutte'yi sosyal medya üzerinden tehdit etmek suçlamasıyla hapis cezasına çarptırdı.Mahkemenin yazılı açıklamasında, sosyal medyadan Rutte'nin boynunda idam ipi gözüken...

Sosyal medyadan Hollanda Başbakanı'nı tehdit eden kadına hapis

LAHEY (AA) - Hollanda'da Lahey Mahkemesi bir kadını, Başbakan Mark Rutte'yi sosyal medya üzerinden tehdit etmek suçlamasıyla hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin yazılı açıklamasında, sosyal medyadan Rutte'nin boynunda idam ipi gözüken ve tehdit sözlerinin bulunduğu bir paylaşım yapan 47 yaşındaki kadın hakkında bir hafta şartlı hapis cezası ile 40 saat kamu hizmeti cezası kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, bir siyasetçiyle aynı fikre sahip olunmasa bile tehdit içeren ifade ve görsellerin paylaşılmasının doğru olmadığı ve bunun kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Mahkeme ayrıca, sosyal medya üzerinden büyük bir kitleye ulaşıldığına ve paylaşımın halk arasında huzursuzluğa neden olabileceğine işaret ederek, bu durumun alınan kararda etkili olduğunu aktardı.

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BaşbakanHollandaMark RutteSosyal MedyaTehdit
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