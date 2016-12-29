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Sosyal medyadan terör propagandasına 3 tutuklama

- Mardin'de sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Sosyal medyadan terör propagandasına 3 tutuklama

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturması kapsamında yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler Kamuran A, Abdurrahim M, Yaşar C. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Kamuran A, Abdurrahim M. ve Yaşar C tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Tutuklama
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