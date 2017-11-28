Sosyal medyadan uyuşturucu satanlara baskın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin internet ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirdiği ve ticaretini yaptığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, Balıkesir ile Edremit ve Bandırma ilçelerinde 3 kişiyi adreslerinde gözaltına aldı, 40 gram esrar ve 1 hassas terazi de ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.