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Sosyal medyaya yansıyan "trafik kavgası"

- Kamyon sürücüsü Yüksel Durmuş: - "Bana 3 defa kafa atmak istedi ben de engel oldum. Motosiklet sürücüsünden şikayetçi olacağım"

Sosyal medyaya yansıyan

KOCAELİ (AA) - Yalova'da trafikte motosiklet sürücüsü ile tartışmasının yer aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gören kamyon sürücüsü Yüksel Durmuş, kendisini kavga etmeye zorlayan motosikletli hakkında şikayette bulunacağını söyledi.

Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gebze'de uzun yıllar kamyoncular oda başkanlığı yaptığını belirtti.

Tartışmanın 3 hafta önce yaşandığını, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını anlatan Durmuş, tartıştığı motosiklet sürücüsünün kaskında kamera olduğunu fark ettiğini aktardı.

Yüksel Durmuş, dikkatsiz araç kullandığını iddia eden motosiklet sürücüsünün kamyonun önünü kestiğini ileri sürerek, görüntülerin sosyal medyaya düştüğünü yakınlarından öğrendiğini kaydetti.

Motosiklet sürücüsünün kendisini sözleri ve hareketleriyle tahrik etmeye ve kavga çıkarmaya çalıştığını savunan Durmuş, sinirlerine zor hakim olduğunu söyledi.

Durmuş, motosiklet sürücülerine saygı duyduğunu ancak tartışma yaşadığı kişinin çok agresif olduğunu anlatarak, "Bana 3 defa kafa atmak istedi ben de engel oldum. Motosiklet sürücüsünden şikayetçi olacağım." dedi.

Görüntüleri izleyen vatandaşlardan destek mesajları geldiğini aktaran Durmuş, hem eski oda başkanı olarak hem de bir insan olarak böyle bir tartışmanın içinde yer almaktan üzüntü duyduğunu aktardı.

Sürücü Yüksel Durmuş, tartışma görüntülerinin bu kadar ilgi göreceğini, haber kanallarına çıkacağını tahmin etmediğini vurgulayarak, motosiklet sürücüsünün çirkin tavırlarını keserek görüntüleri sosyal medyada yayımladığını savundu.

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